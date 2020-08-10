В Шанхае предупредили о повышенной опасности заражения лихорадкой денге

https://static.news.ru/photo/12f2b172-db00-11ea-99f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ding Ting/Global Look Press

Власти Шанхая призвали горожан принять необходимые меры защиты в условиях повышенной опасности заражения лихорадкой денге во время летнего сезона.

С начала 2020 года в Шанхае было зафиксировано всего девять случаев инфицирования, что значительно меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. Несмотря на это, местные органы здравоохранения призвали жителей сохранять бдительность, передаёт газета Shanghai Daily.

Людей просят убирать стоячую воду в районе домов, использовать на окнах москитные сетки, а на улице носить одежду, которая закрывает конечности, и использовать антимоскитные средства защиты. Рекомендуется также избегать длительного нахождения на траве и в тени влажных деревьев.

В середине июля, уточняет ТАСС, власти Шанхая объявили о начале масштабной кампании по уничтожению комаров, которые являются основными переносчиками лихорадки денге. Специалисты распыляют химикаты на территории продуктовых рынков, в старых жилых комплексах, пунктах сбора бытовых отходов, а также в других общественных местах, где была выявлена большая концентрация этих насекомых. Кампания по борьбе с ними продлится в мегаполисе до середины сентября.

Людей с высокой температурой тела, головной и суставной болями, кожной сыпью просят незамедлительно обращаться в больницу для своевременной диагностики и лечения, а также сообщать об истории своих поездок.

По данным ВОЗ, лихорадка денге входит в число самых быстро распространяющихся инфекций, особенно в странах Юго-Восточной Азии, в частности, в Таиланде, Лаосе, Сингапуре и на Филиппинах. За последние 10 лет общее число случаев инфицирования в западной части Тихого океана увеличилось в два раза. Сингапур объявил о самой серьёзной за всю историю эпидемии лихорадки денге в 2020 году.

Что касается Шанхая, то с начала года медики выявили всего девять случаев, все они являются ввозными из соседних стран. В 2019 году их было 107, что на 71 случай больше, чем в предыдущем году.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Сингапура готовятся к крупнейшей в истории страны вспышке лихорадки денге. С начала 2020 года на территории государства зафиксировано более 14 тысяч случаев заражения. Согласно прогнозам Национального агентства по окружающей среде Сингапура, общее число заражённых в текущем году может превысить 22 тысячи. Такой результат будет соответствовать показателям 2013 года — тогда от лихорадки скончались восемь человек. В этом году власти страны зарегистрировали 16 летальных исходов.

По мнению медиков, вспышка лихорадки денге связана с действием ряда ограничений, которые были введены из-за пандемии коронавируса. Главной причиной становится долгое нахождение людей дома. Тем не менее на сегодняшний день нет прямых доказательств того, что при самоизоляции комары — переносчики денге — взаимодействуют с населением чаще обычного. Также отмечается, что пик распространения заболевания приходится на период с мая по сентябрь.