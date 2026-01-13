Атака США на Венесуэлу
13 января 2026 в 16:37

В посольстве напомнили, без чего россиянам не стоит ездить в Таиланд

Посольство РФ в Таиланде посоветовало россиянам оформлять страховку на $100 тыс.

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Посольство России в Таиланде напомнило приезжающим в страну гражданам о необходимости оформления расширенной медицинской страховки. Дипмиссия опубликовала в своем Telegram-канале заявление, в котором указала, что сумма страхового покрытия должна быть не менее $100 тыс. (7,8 млн рублей). Поводом стали участившиеся инциденты с участием российских туристов, в том числе со смертельным исходом.

В связи с инцидентами с участием российских туристов, повлекших в том числе гибель людей, посольство России в Таиланде вновь обращает внимание на важность оформления перед туристической поездкой в королевство расширенной медицинской страховки с покрытием желательно не менее 100 тыс. долл. США, — говорится в заявлении.

Посольство призывает оформлять полис на весь срок пребывания, отдельно проверять покрытие активных видов отдыха и всегда иметь при себе контакты страховой компании. По мнению дипломатов, это залог безопасного и спокойного отпуска.

Ранее на Пхукете скоростной катер Korawich Marine 888 на полном ходу столкнулся с рыболовным траулером Pichai Samut 1. Удар пришелся на носовую часть лодки, из-за чего она получила критические повреждения. На борту находились 52 русскоговорящих туриста и три члена экипажа

посольства
Россия
Таиланд
туристы
страховки
