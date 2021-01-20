В Пекине выявили первый случай заражения «британским» штаммом COVID-19

https://static.news.ru/photo/0dde5878-5b14-11eb-ac03-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ren Chao/Xinhua/Global Look Press

В китайской столице впервые обнаружен британский штамм коронавируса. Об этом сообщила замглавы центра по профилактике и контролю заболеваний Пекина Пан Синхо.

В ходе пресс-конференции 20 января она заявила, что благодаря анализу, проведённому китайским центром по профилактике и контролю заболеваний, выяснилось, что два подтверждённых случая COVID-19 «считаются случаями заражения вариантным штаммом коронавируса, обнаруженным в Великобритании».

Источник заражения предварительно определен как ввозной, — сказала Пан Синхо.

В связи с этим китайские власти призвали всех, кто в последние 14 дней был в районе Дасин, срочно пройти тест на нуклеиновую кислоту коронавируса, а пока результаты теста не будут получены, не покидать столицу и ограничить свои контакты с другими людьми, дабы предотвратить распространение вируса, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что британский штамм коронавируса зафиксирован уже в 60 странах, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Другая мутация коронавируса — штамм 501.V2, впервые выявленный в ЮАР, обнаружен в 23 странах.