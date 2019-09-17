https://static.news.ru/photo/aadad9b8-d91e-11e9-affe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Public domain/Wikimedia

В Китае сотрудники книжного магазина в архивах обнаружили древний манускрипт, возраст которого оценивается в 250 лет. Документ позволит восстановить некоторые утраченные элементы императорского дворца Юаньминъюань, сожжённого англо-французскими войсками в XIX веке.

По данным газеты «Хуаньцю шибао», сотрудники музея ознакомились с книгой под названием «Свод ремесленных работ в Юаньминъюане». После изучения манускрипта эксперты пришли к выводу, что он крайне важен для историков и архитекторов, поскольку в нём автор детально указал данные об архитектуре, садах, ремесленных техниках и материалах.

Кроме того, автор манускрипта описал все типы и породы деревьев, виды камня, а также масел, лака, красок, которые использовались при строительстве императорского дворца. Администрация музея заявила, что на основе найденной древней книги будет реконструировать главные ворота, императорскую библиотеку, акрополь и другие объекты, сообщает ТАСС .

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