В Осаке впервые с марта не выявили новых случаев заражения коронавирусом

https://static.news.ru/photo/8c161542-98c7-11ea-94c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Viola Kam/Global Look Press

В третьем по величине городе Японии Осаке 17 мая впервые с 9 марта не было выявлено случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число инфицированных там составляет 1770 человек, сообщили в правительстве префектуры.

В столице страны Токио зарегистрировано пять новых пациентов с COVID-19 — наименьшее число с 7 апреля, когда в городе был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Общее число заражённых коронавирусом в Токио достигло 5050 человек.

В целом в Японии инфекцией заразились 16 844 человека, 762 пациента скончались, уточняет CNN.

Как писал NEWS.ru, на большей части территории Страны восходящего солнца режим ЧС был снят, однако он продолжает действовать в Токио, Осаке и ещё шести префектурах. Власти рассмотрят возможность его отмены 21 мая.