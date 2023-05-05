В МИД Китая Лаврову рассказали о позиции Пекина по Украине Глава МИД КНР заявил о готовности вместе с Россией урегулировать украинский конфликт

Фото: Russian Foreign Ministry/Global Look Press

Цинь Ган и Сергей Лавров

Министр иностранных дел КНР Цинь Ган на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым в штате Гоа заявил, что Пекин готов во взаимодействии с Москвой внести реальный вклад в урегулирование украинского конфликта. Китай будет содействовать мирным переговорам, сказал дипломат, чьи слова приводятся на сайте МИД Китая.

Китай будет настойчиво содействовать продвижению мирных переговоров. Мы готовы путем контактов и координации с Россией внести реальный вклад в политическое урегулирование украинского кризиса, — подчеркнул Цинь Ган.

По его словам, взаимодействие между Китаем и Россией усилилось после визита в Москву председателя КНР Си Цзиньпина. Сотрудничество продвигается по всем направлениям, контакты становятся все более активными, добавил дипломат.

Пекин и Москва подтвердили, что намерены на международных площадках «противостоять всем проявлениям гегемонии», а также отстаивать равноправие и справедливость в мире.

Ранее председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли заявил, что Вашингтон намеревается помешать развитию стратегического военного альянса России и Китая. Он признал, что Вашингтон видит свидетельства сближения Москвы и Пекина и намерен не допустить «геостратегического, политического и военного» союза против Соединенных Штатов.