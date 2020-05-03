В Корее арестовали серебряного призёра олимпийских игр по дзюдо

Управление полиции города Тэгу сообщило об аресте южнокорейского дзюдоиста Ван Ки Чуна. Его обвиняют в сексуальном насилии несовершеннолетней.
Жалоба на дзюдоиста поступила ещё в марте 2020 года. Дело передадут в прокуратуру на следующей неделе. Это не первый привод спортсмена в полицию. Он был задержан в 2009 году из-за конфликта в ночном клубе. Однако обвинения в его адрес не выдвинули,
NEWS.ru ранее информировал об аресте боксёра Кушиташвили. Причиной стало подозрение в хранении наркотиков. Также с ним был арестован Овик Оганнисян.
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