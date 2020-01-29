https://static.news.ru/photo/d2b9e1de-4275-11ea-9e1d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Li Yibo/Global Look Press

Университет Цинхуа открыл бесплатный доступ к «Китайской государственной базе знаний», чтобы способствовать борьбе с коронавирусом нового типа.

Теперь любой желающий сможет обратиться к крупнейшему научному онлайн-архиву КНР, чтобы получить необходимые знания о новом заболевании. В эту базу будет вносится вся информация, которая поможет предотвратить распространение болезни, сообщило агентство Reuters.

О вспышке пневмонии нового типа стало известно 31 декабря 2019 года. Очаг эпидемии находится в китайском городе Ухань. Его население составляет 11 млн человек. Власти закрыли въезд и выезд из города.

Как писал NEWS.ru, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов сообщил, что число заболевших новой коронавирусной инфекцией будет расти ещё около двух недель. В то же время россиянам нужно быть готовыми к тому, что вирус придёт и в нашу страну.