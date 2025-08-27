День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
27 августа 2025 в 10:25

В КНР оценили требование присоединиться к диалогу о ядерном разоружении

МИД КНР: требования к Пекину присоединиться к диалогу о ядерном оружии неразумны

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Требования к Китаю присоединиться к диалогу о ядерном разоружении неразумны и нереалистичны, заявил представитель МИД КНР Го Цзякунь. Он пояснил, что ядерные потенциалы Пекина и Вашингтона находятся на разном уровне, также у них не совпадают подходы к обеспечению стратегической безопасности.

Требовать от Китая вступить в трехсторонние переговоры о ядерном разоружении с РФ и США неразумно и нереалистично, — сказал Го Цзякунь.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что представители Москвы и Вашингтона во время саммита на Аляске не обсуждали возможное новое соглашение по ядерным вооружениям. По его словам, 99% времени стороны высказывали мнение о завершении украинского конфликта.

До этого Трамп заявил, что миру нужно уважительно относиться к ядерной мощи России. При этом он категорически высказался против применения ядерного оружия. Трамп признал, что США и Россия занимают первое и второе места в мире по ядерным арсеналам. Именно поэтому важно поддерживать диалог между ядерными державами.

Россия
КНР
ядерное оружие
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пользователи столкнулись с массовым сбоем в работе Google Meet 27 августа
Школьница скончалась после репетиции к Дню знаний
В Норвегии заявили о тройной опасности нашествия «русской» горбуши
Россиянам подсказали, как справиться с осенней хандрой
В Польше захотели лишать беженцев гражданства из-за дерзкого украинца
Подросток скончался из-за отказа в госпитализации
В Якутии мать лишили детей за «поминальную стопку» по погибшему на СВО
Волчанск, Покровск, Шахово: хорошие и плохие новости фронта СВО 27 августа
Мужчина заманил ребенка мороженым и изнасиловал в лесополосе
Друг Николая Дроздова ответил на слухи о бросивших телеведущего дочерях
Копенгаген высказал претензии дипломату США из-за притязаний на Гренландию
Стало известно, когда увеличится размер социальных пенсий
Беспилотник ВСУ атаковал утром один из российских регионов
В четырех регионах Украины повреждена энергетическая инфраструктура
Ушел из жизни олимпийский чемпион по плаванию Юрий Присекин
Полиция задержала 30 мигрантов из Янино по делу о массовой драке
Шнуров отказался помогать бойцам СВО
Мать пропавшего Свечникова сообщила о проблемах при заплыве
В Петербурге возбудили дело после обстрела детского сада
«Финальная стадия»: назван неутешительный прогноз о состоянии Брюса Уиллиса
Дальше
Самое популярное
Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно
Общество

Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 августа: где сбои в РФ
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 августа: где сбои в РФ

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа
Россия

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.