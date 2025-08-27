В КНР оценили требование присоединиться к диалогу о ядерном разоружении МИД КНР: требования к Пекину присоединиться к диалогу о ядерном оружии неразумны

Требования к Китаю присоединиться к диалогу о ядерном разоружении неразумны и нереалистичны, заявил представитель МИД КНР Го Цзякунь. Он пояснил, что ядерные потенциалы Пекина и Вашингтона находятся на разном уровне, также у них не совпадают подходы к обеспечению стратегической безопасности.

Требовать от Китая вступить в трехсторонние переговоры о ядерном разоружении с РФ и США неразумно и нереалистично, — сказал Го Цзякунь.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что представители Москвы и Вашингтона во время саммита на Аляске не обсуждали возможное новое соглашение по ядерным вооружениям. По его словам, 99% времени стороны высказывали мнение о завершении украинского конфликта.

До этого Трамп заявил, что миру нужно уважительно относиться к ядерной мощи России. При этом он категорически высказался против применения ядерного оружия. Трамп признал, что США и Россия занимают первое и второе места в мире по ядерным арсеналам. Именно поэтому важно поддерживать диалог между ядерными державами.