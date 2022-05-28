На арене мировых лидеров Вашингтон занимает противоречивую американоцентристскую позицию, следуя понятиям времен холодной войны, заявил министр иностранных дел Китая Ван И. По его словам, США уже стали причиной дестабилизации международного порядка и являются камнем преткновения для демократизации международных отношений.
Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что, несмотря на ситуацию на Украине, Китай является «самым серьезным вызовом международному порядку».
Это (позиция США. — NEWS.ru) противоречит ходу истории и может привести лишь к конфликтам и противостоянию, к расколу мирового сообщества. <...> На самом деле США уже превратились в главную причину дестабилизации международного порядка, стали препятствием для демократизации международных отношений, — сказал глава МИД КНР.
Министр добавил, что американо-китайские отношения находятся на перепутье и США должны найти верный путь для стабилизации отношений двух держав, основанных на принципах взаимоуважения и взаимной выгоды.
Ранее заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс заявила, что главный стратегический соперник Соединённых Штатов — это Китай. По ее мнению, Россия представляет «острую угрозу» для системы международной безопасности, однако КНР всё же остаётся основным вызовом для американских властей.