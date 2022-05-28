В КНР назвали США главным виновником международной дестабилизации Глава МИД Китая назвал США главным виновником международной дестабилизации

Ван И / Фото Li Xin/XinHua/Global Look Press

На арене мировых лидеров Вашингтон занимает противоречивую американоцентристскую позицию, следуя понятиям времен холодной войны, заявил министр иностранных дел Китая Ван И. По его словам, США уже стали причиной дестабилизации международного порядка и являются камнем преткновения для демократизации международных отношений.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что, несмотря на ситуацию на Украине, Китай является «самым серьезным вызовом международному порядку».

Это (позиция США. — NEWS.ru) противоречит ходу истории и может привести лишь к конфликтам и противостоянию, к расколу мирового сообщества. <...> На самом деле США уже превратились в главную причину дестабилизации международного порядка, стали препятствием для демократизации международных отношений, — сказал глава МИД КНР.

Министр добавил, что американо-китайские отношения находятся на перепутье и США должны найти верный путь для стабилизации отношений двух держав, основанных на принципах взаимоуважения и взаимной выгоды.

Ранее заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс заявила, что главный стратегический соперник Соединённых Штатов — это Китай. По ее мнению, Россия представляет «острую угрозу» для системы международной безопасности, однако КНР всё же остаётся основным вызовом для американских властей.