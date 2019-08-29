Полиция Филиппин арестовала 10 россиянок, работавших в одном из ночных клубов столицы страны Манилы. Правоохранители нагрянули в заведение вечером 28 августа.
В ходе проверки документов выяснилось, что у девушек нет разрешений на работу, сообщает Inquirer.net. Всем арестованным — до 30 лет.
Ожидается, что гражданкам РФ будут предъявлены обвинения за незаконную работу.
WATCH: Elements of MPD SMaRT arrested ten illegal Russian workers in a bar in Malate, Manila last night. Police said the Russian women did not have working visas. : Manila PIO | @CMarquezINQpic.twitter.com/uVEtOtJUXm
Ранее News.ru сообщал, что в Польше сотрудники Интерпола задержали россиянку из списка самых разыскиваемых в Финляндии преступников. Светлана Хютти обвиняется в 13 преступлениях, в том числе в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.