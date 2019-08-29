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Полиция Филиппин арестовала 10 россиянок, работавших в одном из ночных клубов столицы страны Манилы. Правоохранители нагрянули в заведение вечером 28 августа.

В ходе проверки документов выяснилось, что у девушек нет разрешений на работу, сообщает Inquirer.net . Всем арестованным — до 30 лет.

Ожидается, что гражданкам РФ будут предъявлены обвинения за незаконную работу.

WATCH: Elements of MPD SMaRT arrested ten illegal Russian workers in a bar in Malate, Manila last night.

Police said the Russian women did not have working visas.

: Manila PIO | @CMarquezINQ pic.twitter.com/uVEtOtJUXm — Inquirer (@inquirerdotnet) August 29, 2019

Ранее News.ru сообщал, что в Польше сотрудники Интерпола задержали россиянку из списка самых разыскиваемых в Финляндии преступников. Светлана Хютти обвиняется в 13 преступлениях, в том числе в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.