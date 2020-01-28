https://static.news.ru/photo/a7369f06-41c7-11ea-89f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xiao Yijiu/XinHua/Global Look Press

В китайском городе Ухань 27-летняя женщина, которая может быть заражена коронавирусом, родила ребёнка. Мальчик, вес которого при рождении составил 3,1 кг, появился на свет с помощью кесарева сечения.

Проводивший операцию врач заявил, что состояние здоровья пациентки ухудшалось, и ребёнок усугублял ситуацию. В то же время, женщина из-за беременности не могла получать должного лечения. Операция была очень опасна для роженицы из-за лихорадки и того, что она постоянно кашляла. Медики же столкнулись с риском быть инфицированными коронавирусом, отмечает Reuters.

Во время проведения процедуры на враче было два защитных костюма, маска на лице и защитные очки.

Я едва ли мог видеть или слышать что-то. И я был весь в поту, — поделился Чжао Инь с журналистами.

Новорождённого как можно быстрее отправили домой, чтобы исключить риск заражения. Его мать рассказала, что хочет лишь, чтобы малыш был здоров.

Как писал NEWS.ru, в Китае коронавирусом заразились более 4,6 тысяч человек. Председатель КНР Си Цзиньпин назвал вирус «дьяволом».