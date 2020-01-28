https://static.news.ru/photo/a0a0d790-41c4-11ea-8252-fa163e074e61_660.jpg Си Цзиньпин Фото: Yao Dawei/Xinhua/Global Look Press

Председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре с главой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Аданомом Гебреисусом назвал «дьяволом» коронавирус, спровоцировавший смертельную пневмонию.

Китайский политик подчеркнул, что Пекин уверен в своей победе над вирусом. Си Цзиньпин выразил надежду на то, что ВОЗ и международное сообщество дадут «спокойную, объективную и рациональную» оценку коронавирусу.

Ранее гендиректор ВОЗ сообщил, что власти Китая смогли в кратчайшие сроки установить патоген, который вызвал вспышку нового типа коронавируса. Гебреисус отметил, что этот факт высоко ценит мировое сообщество, писал NEWS.ru.