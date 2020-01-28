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Посольство РФ в Пекине обсуждает с китайской стороной организацию выезда россиян из провинции Хубэй, которая стала очагом вспышки коронавируса. На данной территории могут находиться до 140 граждан РФ.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипмиссию. Агентство отмечает, что в настоящий момент власти КНР стараются сохранить текущий режим пребывания иностранцев в Хубэе. Приезжим рекомендовано «соблюдать необходимые меры...