Китай смог в кратчайшие сроки установить патоген, который вызвал вспышку нового типа коронавируса. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адан Гебрейесус, отметив, что международное сообщество высоко ценит этот факт.
С самого начала этой вспышки Китай немедленно выявил патоген, это было рекордное время, и мы, и международное сообщество высоко это ценим, — цитирует его РИА Новости.
Глава ВОЗ провёл встречу с главой МИД Китая Ван И. Согласно последним данным, число заболевших пневмонией достигло 4515 человек. Известно о 106 летальных исходах.
Ранее NEWS.ru сообщал, что четверо заболевших коронавирусом зарегистрированы уже в Чехии. Люди госпитализированы. Двое мужчин недавно вернулись из поездки в Китай, одна молодая женщина приехала из КНР в гости к бабушке, ещё один мужчина тоже оказался туристом, он сам обратился к врачам после возвращения из Китая.