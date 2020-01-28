https://static.news.ru/photo/522a0e50-41c5-11ea-a8c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pu Xiaoxu/Global Look Press

Более 4,6 тысяч человек заразились коронавирусом в Китае. Об этом сообщает информационный портал «Ванъи».

Самое большое количество заболевших выявлено в Хубэе — 2,7 тысяч инфицированных, 100 погибших. На втором месте провинция Гуандун — 207 инфицированных. Третье место у провинции Чжэцзян — 173 инфицированных, четвёртое место — Хэнань, где от вируса пострадали 168 человек, один погиб.

В китайской столице инфицированы 91 человек, один умер, а в провинции Хэйлунцзян, которая граничит с Россией — 30 человек, один погибший. Вирус не добрался только до Тибетского автономного района.

О вспышке пневмонии нового типа стало известно 31 декабря 2019 года. Очаг эпидемии находится в Ухане. Его население составляет 11 млн человек. Власти закрыли въезд и выезд из города.

Как писал NEWS.ru, представитель Государственного комитета по делам здравоохранения КНР ЛИ Синван заявил, что вирус может передаваться от человека к человеку через слизистую глаз. Это произойдёт, если вирус попал на кожный покров рук, а человек затем потёр глаза. Синван подчеркнул, что для снижения риска заражения нужно следить за гигиеной рук, а также носить защитную маску.