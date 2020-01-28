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Коронавирус нового типа может передаваться от человека к человеку контактным путём, в том числе через слизистую глаз. Это подтвердил представитель Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Ли Синван.

Если вирус попадет на кожный покров ваших рук, а вы по неосторожности потрёте глаза, то может произойти заражение вирусом, — цитирует его ТАСС.

По его словам, чтобы снизить риск заражения, нужно носить защитную маску и следить за гигиеной рук.

Ранее NEWS.ru писал, что российские туроператоры приняли решение приостановить приём новых туристических групп из Китая в связи со вспышкой коронавируса нового типа.