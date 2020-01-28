https://static.news.ru/photo/b88418a8-419d-11ea-8fd1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vichan Poti/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российские туроператоры приняли решение приостановить приём новых туристических групп из Китая в связи со вспышкой коронавируса нового типа.

В Российском союзе туриндустрии пояснили, что китайские власти ввели ограничение на отправку туристов за рубеж в качестве меры по предотвращению распространения вируса. Понедельник, 27 января, стал последним днём приёма в РФ китайских путешественников, однако остановка въезда произойдет только 28 января.

Китайские власти дали не централизованное указание о запрете поездок, а спустили его в регионы, чтобы соответствующие решения об остановке выезда китайцев принимали местные власти в провинциях. В каких-то провинциях все происходило быстро, в других — медленнее, - сообщил исполнительный директор туристической ассоциации "Мир без границ" (объединяет почти 200 предприятий, работающих с китайским туристическим рынком) Александра Агамова.

По его словам, в настоящее время все групповые поездки китайцев в Россию остановлены, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что медики считают панику вокруг коронавируса надуманной.

В китайском городе Ухань в середине декабря прошлого года зафиксировали вспышку пневмонии. Возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус 2019-nCoV. У заболевших повышается температура тела, наблюдается кашель и сильная лихорадка. В редких случаях начинаются проблемы с пищеварительной, нервной и сердечно-сосудистыми системами.

Сейчас число больных в Китае составляет около трёх тысяч человек. Ещё более 3,8 тысячи находятся под подозрением на наличие заболевания, а более 80 человек стали его жертвами.