Глава Российской академии наук Александр Сергеев нагнал новую порцию страха перед коронавирусом. Он полагает, что заболевание может повлечь эпидемию, и уже через несколько недель начнётся «распространение китайского коронавируса в глобальном масштабе».

В китайском городе Ухань в середине декабря прошлого года зафиксировали вспышку пневмонии. Возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус 2019-nCoV. У заболевших повышается температура тела, наблюдается кашель и сильная лихорадка. В редких случаях начинаются проблемы с пищеварительной, нервной и сердечно-сосудистыми системами.

Сейчас число больных в Китае составляет около трёх тысяч человек. Еще более 3,8 тысячи находятся под подозрением на наличие заболевания, а более 80 человек стали его жертвами. Вирус 2019-nCoV также начал пробираться в другие страны. Около десятков государств сообщили о случаях заражения. Вместе с тем, Роспотребнадзор не выявил в России носителей коронавируса.

Коронавирусы — это семейство вирусов, состоящее из 38 видов. Они распространены среди млекопитающих, птиц и рыб. Из них семь передаются человеку, а три представляют смертельную опасность. Пока эксперты не ответили на вопрос, представляет ли собой инфекция из Ухани новый штамм.

Xiao Yijiu/XinHua/Global Look Press

Уже установлено, что новый коронавирус является комбинацией двух инфекций, сообщил врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко. Источником одного из них стали летучие мыши, а второго — змеи. Онищенко также призвал россиян не покупать мясо на рынке и воздержаться от поездок в Китай.

Доктор медицинских наук и вирусолог Института им. Гамалеи Виктор Зуев в беседе с NEWS.ru подтвердил, что до декабря прошлого года люди не заражались этим видом вируса. Недуг поражал животных и на человеческую популяцию он «перекинулся» из-за пристрастий в питании китайцев: жители Поднебесной едят практически всех животных.

Не исключено, что 2019-nCoV через пищу попал в организм ослабленного человека и начал там развиваться. В таких условиях вирус приобретает большую патогенность. Человек как бы является инкубатором для выращивания более сильного аналога. Это моё личное многолетнее наблюдение. Виктор Зуев доктор медицинских наук и вирусолог Института им. Гамалеи доктор медицинских наук и вирусолог Института им. Гамалеи

Мнения российских врачей по поводу опасности китайского вируса разделяются. Некоторые представители медицинского сообщества высказывают сомнения в его реальной опасности.

Число заболевших и умерших от вируса 2019-nCoV ничтожно мало даже по сравнению с жертвами гриппа, считает врач-педиатр, кандидат медицинских наук Виктория Никонова.

Xiong Qi/Xinhua/Global Look Press

На своей странице в социальной сети Facebook она напомнила, что по данным ВОЗ от гриппа ежегодно в мире умирает от 300 до 650 тысяч человек. И при этом повышенного внимания СМИ к этой проблеме не наблюдается. Врач предполагает, что в создании ажиотажа не последнюю роль играют фармкомпании, которые зарабатывают на лекарствах и вакцинах большие деньги.

На фоне шумихи: прекращено авиасообщение, туризм, приостановлено производство, люди боятся заказывать товары в китайских маркетплейсах. Надо подумать: к чему бы это...где тут интерес и чей..., — пишет доктор.

С коллегой согласен президент Лиги пациентов, член экспертного совета при правительстве РФ Александр Саверский. В разговоре с NEWS.ru он высказал точку зрения, что паника искусственно нагнетается фармкомпаниями, а государственные органы идут у них на поводу.

Какие-то лояльные к фарме СМИ выхватывают из массива информации отдельные детали. Начинают их тиражировать. Делают определенные акценты, придумывают яркие заголовки. Вплоть до того, что картинки страшные ставят из кино. Александр Саверский президент Лиги защитников пациентов президент Лиги защитников пациентов

Российский политолог Дмитрий Фетисов согласен, что внимание к тем или иным болезням часто создается искусственно, чтобы «повысить продажи того или иного лекарства». А режим ЧС в регионе вводится, чтобы «списать те или иные финансовые недостачи».

Кто-то создаёт специально ажиотаж, чтобы повысить внимание. В дальнейшем мы увидим какой-либо медицинский фонд, призванный на международном уровне финансировать лечение заболевания. Можно провести параллель с вопросами изменения климата. Когда выступление Греты Турберг оказывается на руку Альберту Гору, бывшему вице-президенту США, который на этом просто зарабатывает. Дмитрий Фетисов политтехнолог политтехнолог

Начиная с 2009 года СМИ постоянно писали о пандемии «свиного» гриппа A/H1N1. Президент США Барак Обама 24 октября 2009 года объявил чрезвычайное положение в связи с развитием заболевания. Хотя согласно данным Гарвардской школы общественного здоровья смертность от свиного гриппа составляет 0,007 % от числа заболевших. Этот показатель ниже, чем у некоторых форм обычного сезонного гриппа. Уже более 40 лет мир пугают распространением Геморрагической лихорадки Эбола. За это время было несколько десятков эпидемий. Но количество жертв обычно не превышало двух десятков человек.