https://static.news.ru/photo/97837d20-a1fa-11ea-a92d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Shang Hao/XinHua/GlobalLookPress

Правительство Китая отказалось от официальной версии о том, что коронавирусная инфекция произошла на рынке диких животных в городе Ухань провинции Хубэй.

Руководитель Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Гао Фу пояснил, что рынок стал жертвой коронавируса. Он отметил, что в Китае было проведено расследование, протестирована продукция рынка и тесты показали, что продаваемые животные не были источником вспышки коронавируса в Китае. Таким образом китайскому правительству пришлось отказаться от версии, на которой они так долго настаивали, сообщает «Московский комсомолец».

Сотрудники Уханьского института вирусологии (WIV) и Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний, что на данный момент не знают откуда произошёл коронавирус, а также как он передался от летучей мыши к человеку, отметили на портале naked-science.ru.

Учёные из Гарварда, Массачусетского технологического института и Университета Британской Колумбии ранее выяснили, что вирус на рынок передали люди, однако исследователи не смогли объяснить, где заражённые люди подхватили коронавирус.

Американский зоолог и вирусолог из Джорджтаунского университета Колин Карлсон уверен, что некий человек перемещался по рынку и таким образом заразил десятки людей. Это теория подтверждает американские опасения по поводу утечки из уханьской лаборатории.

Кстати, гражданка Ши Чжэнли, которая первой подозрительно быстро выделила новый коронавирус и в уханьской лаборатории много лет занималась сбором образцов от летучих мышей, а также «прилаживанием» их коронавирусов к человеческому организму, делала это совместно с американцами и в рамках инициированной США программы, которую щедро спонсировал Билл Гейтс, — сообщили на портале «Московский комсомолец».

Кроме того, Колин Карлсон пояснил, что ни один тест на коронавирус, который проводили на животных рынка, не дал положительный результат, что также исключает их участие в заражении. Он отметил, что версия про уханьский рынок «удобная», но не подтверждённая.

Это вирус животного происхождения, который совершил скачок, возможно, от летучих мышей к людям, возможно, через другое животное, возможно, через домашний скот. И у нас пока нет данных, чтобы знать, где и как. Это потребует некоторого времени, — привели слова Колина Карлсона на портале naked-science.ru.

Ранее NEWS.ru писал, что президент США Дональд Трамп заявил, что всё мировое сообщество страдает из-за коронавируса, который китайцы создали в качестве «подарка». Он обвинил КНР в том, что коронавирус был создан в уханьской лаборатории.