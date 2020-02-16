https://static.news.ru/photo/79975446-50a9-11ea-bcb4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cheng Min/Keystone Press Agency/Global Look Press

Согласно новым статистическим данным, в Китае за три недели уменьшилась доля тяжелобольных коронавирусом с 15,9% до 7,2% от общего числа заражённых. Эта тенденция относится как к больным в Ухани, так и по всей стране.

Представитель госкомитета по здравоохранению КНР Ми Фэн отметил, что снижение доли пациентов в тяжёлом состоянии доказывает эффективность прилагаемых усилий по борьбе с заболеванием.

В частности, в Ухани отмечается снижение с 32,5% от всех пациентов до 21,6%, в Хубэе с 18,4% до 11,1%, пишет РИА Новости.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-2019.

По состоянию на утро 16 февраля число заражённых в Китае уже достигло почти 70 тысяч человек, скончались более 1600, выздоровели более 9,5 тысячи.