https://static.news.ru/photo/5eeb2ae0-52da-11ea-a26c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Su Yang/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жертвами распространившегося в Китае коронавируса нового типа в настоящее время стали 2,7% заразившихся. Свыше 19% заболевших выздоровели. Такую статистику в среду, 19 февраля, обнародовали представители региональных комитетов по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Опубликованные сведения говорят о том, что в настоящее время 15% инфицированных находятся в тяжёлом состоянии, а 3,2% — в критическом.

Официальный представитель Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Ми Фэн во время пресс-конференции заявил, что на данный момент в динамике распространения коронавируса наблюдаются положительные тенденции.

На следующем этапе нам предстоит закрепить успешные результаты в борьбе с пневмонией, а также обеспечить эффективное лечение тяжелобольных, — приводит ТАСС слова Ми Фэна.

Как ранее писал NEWS.ru, число погибших от коронавируса COVID-19 в провинции Хубэй в Китае достигло 1921 человека. От пневмонии нового типа выздоровели 9128 человек в Хубэе и 14 352 — в мире. Всего заражено свыше 75 тысяч человек. Общее количество жертв — более двух тысяч человек, по данным карты по коронавирусу Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса в Балтиморе в США.