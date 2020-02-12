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На острове Ява в центральной части Индонезии активизировался вулкан Мерапи. Он выпустил столб дыма и пепла из кратера на высоту около двух тысяч метров.

Местные службы спасения приведены в состояние повышенной готовности. Индонезийские власти запретили людям приближаться к кратеру ближе чем на три километра, передаёт агентство «Синьхуа». Мерапи переводится как «гора огня», вулкан считается...