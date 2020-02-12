Число заболевших коронавирусом в Китае за сутки превысило 15 тысяч человек. Согласно данным госкомитета по здравоохранению КНР, только за 12 февраля в стране зарегистрировали 15 152 случая заражения.
Среди них — 174 тяжёлых больных. Медиками зафиксировано 254 летальных исхода. Выздоровели и выписались из медучреждений 1171 человек,
К 13 февраля число жертв коронавируса в Китае превысило 1300, более 60 тысяч заразились.
Ранее NEWS.ru сообщал, что прекращение пассажирских перевозок в Китай из-за угрозы распространения коронавируса привело к тому, что водители автобусов, возившие туристов в КНР, остались без работы. Всего в сложной ситуации оказались около двух тысяч человек.
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