https://static.news.ru/photo/d5bb0a48-3dc0-11ea-9873-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xiao Yijiu/Xinhua/Global Look Press

Власти китайского городского округа Хуанган запретят жителям покидать его из-за вспышки пневмонии, вызванной новым типом коронавируса. В ночь на 24 января будет приостановлена работа автобусных и железнодорожных вокзалов.

Все туристические, культурные и развлекательные места будут закрыты, а каждое транспортное средство, следующее из или в город, будет проверено.

Huanggang gov't statement:

- All bus and train operations are suspended from midnight

- Citizens should not leave the city

- All cultural, tourist, and entertainment venues to be closed

- Effective immediately, every vehicle going to and from the city will be checked — BNO Newsroom (@BNODesk) January 23, 2020

Подобный запрет уже ввели в городе Ухань, писал NEWS.ru. Именно он стал местом распространения вируса. Первые госпитализированные говорили, что почувствовали недомогание после посещения местного рынка свежих морепродуктов. Позже новые пациенты утверждали, что не посещали этих мест. Недавно выяснилось, что вирус передаётся от человека к человеку. Среди инфицированных оказались даже медики. В КНР число инфицированных пневмонией, вызванной коронавирусом, уже превысило 600 человек.