Все туристические, культурные и развлекательные места будут закрыты, а каждое транспортное средство, следующее из или в город, будет проверено.

Huanggang gov't statement:

- All bus and train operations are suspended from midnight

- Citizens should not leave the city

- All cultural, tourist, and entertainment venues to be closed

- Effective immediately, every vehicle going to and from the city will be checked