https://static.news.ru/photo/ca0ee08a-467f-11ea-b486-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Quanchao/Xinhua/Global Look Press

В китайской провинции Хубэй два чиновника были уволены после смерти 16-летнего молодого человека, страдавшего церебральным параличом. Подросток умер после того, как его отца — единственного, кто о нём заботился — отправили в карантин из-за распространения в регионе нового типа коронавируса.

В Центральной комиссии Коммунистической партии Китая по проверке дисциплины заявили, что местное правительство не выполнило свой долг и не было практичным и реалистичным в работе, уточняет Reuters.

Тело Яна Чэна нашли спустя неделю после изоляции его отца от общества. Агентство отмечает, что помещённый в карантин мужчина просил родственников, односельчан и докторов присмотреть за подростком-инвалидом.

Как писал NEWS.ru, в Китае жертвами коронавируса стали уже более 360 человек, число заболевших пневмонией составляет более 17 тыс. человек.