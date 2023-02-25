В Казахстане заявили о поддержке плана Китая по миру на Украине МИД Казахстана: Астана поддерживает план Китая по миру на Украине

Фото: Fredrik von Erichsen/dpa/Global Look Press

Астана, Казахстан

МИД Казахстана заявил, что Астана поддерживает предложенный Китаем мирный план из 12 пунктов, призванный урегулировать украинский конфликт. Документ соответствует уставу ООН, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства республики.

Республика Казахстан приветствует позицию Китайской Народной Республики по политическому урегулированию украинского кризиса, — подчеркнули в казахстанском МИД.

Дипломаты ведомства указали, что инициатива Пекина демонстрирует его уважение к территориальной целостности, суверенитету и независимости государств. Она призвана завершить кровопролитие, считают в МИД республики.

Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не согласна по меньшей мере с одним пунктом плана Китая по урегулированию конфликта между Москвой и Киевом. Речь идет о требовании об отмене односторонних санкций, уточнил он.