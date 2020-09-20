В Индии разработали тест для выявления генома коронавируса

Новый тест, распознающий геномную последовательность коронавируса, разработали учёные из индийского Института геномики и интегративной биологии.
Об этом сообщили в министерстве науки и технологии страны. По данным ведомства, тест получил название Tata CRISPR.
Тест Tata CRISPR, разработанный Институтом геномики и интегративной биологии, сегодня получил одобрение регулирующих органов от генерального контролера лекарственных средств Индии для коммерческого запуска, — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что это первый в мире диагностический тест с использованием специально адаптированного белка Cas9. Для обнаружения коронавируса используется новейшая технология редактирования генома. Чувствительность нового теста оценивается в 96%, а специфичность – 98%,
По словам разработчиков, новый тест более точен, чем традиционные тесты ПЦР, на его выполнение нужно меньше времени, он менее затратен и более прост в использовании. Учёные подчёркивают, что CRISPR — это «футуристическая технология», которая может применяться для «обнаружения множества других патогенов в будущем».
Ранее NEWS.ru писал о том, что вице-премьер Узбекистана Уктам Барноев, курирующий в правительстве аграрную и продовольственную сферу, скончался от осложнений, вызванных коронавирусом.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен