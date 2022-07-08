В доме стрелявшего в экс-премьера Японии нашли взрывчатку NHK: в доме стрелявшего в экс-премьера Японии Синдзо Абэ обнаружили взрывчатку

Фото: Naoki Nishimura/AFLO/Global Look Press

Полиция обнаружила в доме мужчины, стрелявшего в бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, предположительно, взрывчатые вещества, передает NHK. Сообщается, что людей просят отойти на безопасное расстояние.

В настоящее время на месте работают саперы. Полиция продолжает обыск в квартире 41-летнего Тэцуи Ямагами, устроившего нападение на политика.

Покушение на Абэ произошло около 11:30 по местному времени (05:30 мск), во время его уличного выступления. Злоумышленник выстрелил в него дважды, в результате чего политик получил ранения в шею справа и в область груди слева.

Позже он скончался от потери крови в больнице города Нара, куда был доставлен сразу после покушения. Врачи боролись за его жизнь в течение нескольких часов.

Между тем Ямагами, совершивший покушение Абэ, назвал мотив своего поступка. Он заявил, что намеревался убить экс-премьера, поскольку был «недоволен» им.