В доме престарелых в Японии обнаружены 14 трупов

https://static.news.ru/photo/ee8cb8cc-bdd7-11ea-974b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

В доме престарелых в префектуре Кумамото на юго-западе Японии спасатели нашли тела 14 человек. По предварительных данным, причина их смерти связана с происходящими сейчас в этом районе сильными паводками.

Точную причину установят врачи, поскольку в Японии спасатели только фиксируют внешние признаки состояния человека при его обнаружении. По их данным, найденные люди находятся «в состоянии остановки сердца и лёгких», сообщает агентство «Киодо Цусин».

Ранее сообщалось о десяти пропавших без вести, ещё два человека были найдены погибшими на месте схода оползня.

В настоящее время из-за опасности оползней в префектурах Кумамото и Кагосима сохраняется рекомендация к эвакуации для 300 тысяч человек.

В результате прошедших сильных дождей в некоторых местностях региона выпало до 400 мм осадков. Были разрушены мосты и жилые дома. В результате разлива реки в префектуре Кумамото несколько населённых пунктов оказались под водой. В некоторых местах вода залила вторые этажи зданий. Спасатели и военные с вертолётов эвакуируют людей с крыш домов. Из-за разгула стихии некоторые населённые пункты оказались без связи. На помощь людям власти отправили, помимо полиции и пожарной охраны, ещё 10 тысяч военных сил самообороны страны.

Как писал ранее NEWS.ru, в ряде мест страны был объявлен самый высокий уровень опасности. Метеорологи предупреждают население, что ливни могут быть невиданной доселе силы. Так, в префектуре Кумамото указание срочно эвакуироваться получили уже 80 тысяч жителей, ещё 65 тысяч человек готовятся к этому.