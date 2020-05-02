Азия

В Центральной Азии число случаев COVID-19 за сутки возросло до 6,5 тысяч

14:38, 02 мая 2020
Ташкент Ташкент Фото: Xinhua via ZUMA Wire/ТАСС

В Казахстане, Узбекистане и Киргизии за минувшие сутки выявлено 228 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число инфицированных выросло до 6549.

Такую информацию опубликовали профильные ведомства этих стран. Согласно их данным, в Казахстане число инфицированных за сутки увеличилось на 167 и достигло 3671. Наибольшее количество таких пациентов зафиксировано в Алматы — 1176.

По словам начальника управления общественного здравоохранения Минздрава Киргизии Айнуры Акматовой, в стране за сутки выявлено 13 новых случаев коронавируса.

На 2 мая по республике зарегистрировано 13 новых случаев СOVID-19, всего 769, — передаёт «Интерфакс» её слова.

В Узбекистане за минувшие 24 часа коронавирус диагностировали у 48 человек. Таким образом общее число случаев заражения в стране достигло 2094.

Ранее NEWS.ru писал о том, что статистика инфицированных коронавирусом в России формируется на основании диагнозов, подтверждённых лабораторным путём.

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