В Минздраве рассказали, как подсчитывают заражённых коронавирусом в России

Статистика инфицированных коронавирусом в России формируется на основании диагнозов, подтверждённых лабораторным путём.
В статистику включаются все по заключительным диагнозам. На сегодняшний день регистрация и мониторинг основаны пока на лабораторно подтверждённых случаях, — сказали в Минздраве РФ сайту стопкоронавирус.рф.
Там отметили, что в случае обнаружения двусторонней пневмонии возможна постановка диагноза «коронавирус».
Однако те, кто умерли дома, включаются в данную статистику после судебно-медицинского вскрытия.
Как ранее писал NEWS.ru, в Минздраве РФ считают, что своевременное реагирование на пандемию новой коронавирусной инфекции в России позволило сдержать инфекцию и избежать высокой летальности.
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