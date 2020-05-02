В Минздраве рассказали, как подсчитывают заражённых коронавирусом в России

https://static.news.ru/photo/751eb58a-8c63-11ea-8f9b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Статистика инфицированных коронавирусом в России формируется на основании диагнозов, подтверждённых лабораторным путём.

В статистику включаются все по заключительным диагнозам. На сегодняшний день регистрация и мониторинг основаны пока на лабораторно подтверждённых случаях, — сказали в Минздраве РФ сайту стопкоронавирус.рф.

Там отметили, что в случае обнаружения двусторонней пневмонии возможна постановка диагноза «коронавирус».

Однако те, кто умерли дома, включаются в данную статистику после судебно-медицинского вскрытия.

Как ранее писал NEWS.ru, в Минздраве РФ считают, что своевременное реагирование на пандемию новой коронавирусной инфекции в России позволило сдержать инфекцию и избежать высокой летальности.