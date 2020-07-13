Успехи России и Китая отметили в японской Белой книге

https://static.news.ru/photo/caaa98d6-c582-11ea-8aa7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergey Galayko/Global Look Press

Белая книга обороны Японии, которой называют ежегодный доклад Минобороны страны, представлена на заседании правительства 14 июля. В ней отмечается рост роли науки и технологий в военной сфере.

Также указывается на динамику в трёх новых направлениях обороны — космосе, киберпространстве и использовании электромагнитного излучения. Во всех разделах упоминаются Россия и Китай, сообщает РИА Новости.

Так, в японской Белой книге говорится, что Москва и Пекин разрабатывают сверхзвуковое оружие, а также укрепляют свои возможности в космическом пространстве. Это может нанести вред его использованию Вашингтоном и союзниками.

В космическом пространстве все страны продвигают такое его использование, которое пошло бы на пользу миру и безопасности своей страны, — отмечают авторы документа.

В нём также говорится об усилении возможности кибератак в качестве военной силы для разрушения сетей и инфраструктуры других стран. Что касается электромагнитного излучения, то Китай проводит учения в этой области, а Россия якобы уже использует оборудование «на востоке Украины и в Сирии».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Министерство обороны Японии сообщило о планах построить один из самых современных реактивных истребителей-невидимок. Он возьмёт на себя важнейшую роль ПВО страны в следующем десятилетии. Ведомство заявило, что новые самолёты шестого поколения начнут производить в 2031 финансовом году. Они заменят устаревающий флот страны, который насчитывает около сотни истребителей F-2.