Япония сообщила о планах по строительству истребителя-невидимки

https://static.news.ru/photo/f28af424-c2a6-11ea-8c7f-fa163e074e61_660.jpg Истребитель F-2 Фото: Marine Cpl. Ashleigh Bryant/Общественное достояние/wikimedia.org

Министерство обороны Японии сообщило о планах построить один из самых современных реактивных истребителей-невидимок. Он возьмёт на себя важнейшую роль ПВО страны в следующем десятилетии.

Ведомство заявило, что новые самолёты шестого поколения начнут производить в 2031 финансовом году. Они заменят стареющий флот страны, который насчитывает около сотни истребителей F-2. По данным издания CNN, оборонный бюджет страны в 2020 финансовом году составил около $261 млн.

Новые истребители смогут синхронизировать наведения между несколькими самолётами. В них будут установлены внутренние отсеки для оружия, как на самолётах-невидимках США F-22. Одной из причин строительства новых истребителей является конкуренция с Китаем, считают в CNN.

NEWS.ru писал ранее, что на турецкой авиабазе Мюртед продолжаются испытания российских зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» на американских истребителях F-16.