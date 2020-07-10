Азия

Япония сообщила о планах по строительству истребителя-невидимки

15:01, 10 июля 2020
Истребитель F-2 Истребитель F-2 Фото: Marine Cpl. Ashleigh Bryant/Общественное достояние/wikimedia.org

Министерство обороны Японии сообщило о планах построить один из самых современных реактивных истребителей-невидимок. Он возьмёт на себя важнейшую роль ПВО страны в следующем десятилетии.

Ведомство заявило, что новые самолёты шестого поколения начнут производить в 2031 финансовом году. Они заменят стареющий флот страны, который насчитывает около сотни истребителей F-2. По данным издания CNN, оборонный бюджет страны в 2020 финансовом году составил около $261 млн. 

Новые истребители смогут синхронизировать наведения между несколькими самолётами. В них будут установлены внутренние отсеки для оружия, как на самолётах-невидимках США F-22. Одной из причин строительства новых истребителей является конкуренция с Китаем, считают в CNN.

NEWS.ru писал ранее, что на турецкой авиабазе Мюртед продолжаются испытания российских зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» на американских истребителях F-16.

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