Уровень поддержки премьер-министра Японии Синдзо Абэ и возглавляемого им кабмина, согласно проведённому 15 и 16 февраля телефонному опросу, составил 41%. Этот показатель на 8,3 процентных пункта меньше январского. Такое падение рейтинга доверия правительства стало самым значительным с марта 2018 года.
Результаты опроса
71% респондентов ожидают неприятных последствий для Японии в случае переизбрания Дональда Трампа на пост президента США. Чуть более 16% опрошенных посчитали, что Токио получил бы выгоду от второго срока Трампа.
Как ранее сообщал NEWS.ru, правительство Японии призналось, что больше не в состоянии отслеживать и контролировать пути распространения коронавирусной инфекции.
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