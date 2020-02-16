https://static.news.ru/photo/bff0435a-50a7-11ea-a929-fa163e074e61_660.jpg Синдзо Абэ Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

Уровень поддержки премьер-министра Японии Синдзо Абэ и возглавляемого им кабмина, согласно проведённому 15 и 16 февраля телефонному опросу, составил 41%. Этот показатель на 8,3 процентных пункта меньше январского. Такое падение рейтинга доверия правительства стало самым значительным с марта 2018 года.

Результаты опроса приводит Kyodo News. Уточняется, что более 80% опрошенных обеспокоены тем, что вспышка коронавирусной инфекции нанесёт вред японской экономике. 63% участников посчитали правильным решение правительства об ограничении въезда для ряда категорий иностранцев. Чуть более 30% опрошенных заявили, что принимаемых для борьбы с коронавирусом мер недостаточно.

71% респондентов ожидают неприятных последствий для Японии в случае переизбрания Дональда Трампа на пост президента США. Чуть более 16% опрошенных посчитали, что Токио получил бы выгоду от второго срока Трампа.

Как ранее сообщал NEWS.ru, правительство Японии призналось, что больше не в состоянии отслеживать и контролировать пути распространения коронавирусной инфекции.