https://static.news.ru/photo/10d6f880-4cc6-11ea-baac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ling/Ropi/Global Look Press

Врач из китайского города Ухань Ли Вэньлян, который скончался от коронавируса, перед смертью получал письма с угрозами от полиции.

Сотрудники правоохранительных органов писали, что если он будет настаивать на своих взглядах, откажется раскаиваться и продолжит противоправную деятельность, то буде наказан, пишет The Sun.

Вэньлян был одним из первых, кто пытался предупредить об эпидемии, но был обвинён в распространении ложной информации.

Доктор 30 декабря написал коллегам в соцсети, что семь случаев SARS подтвердились на рынке морепродуктов «Хуанань». Он не знал, что новый коронавирус относится к другому штамму. Его сообщение быстро распространилось, тогда Ли и ещё семерых врачей вызвали в полицию. Им вынесли серьёзное предупреждение за нагнетание паники, поскольку первоначально власти пытались скрыть информацию о вспышке болезни.

Через некоторое время у самого 34-летнего врача начались лихорадка и кашель, ему диагностировали коронавирус 2019-nCoV. Организм заболевшего не справился с осложнениями, и он скончался.

По последним данным, число погибших от коронавируса составило 1016 человек в Китае. Выздоровели от болезни порядка 4000 человек. За сутки число жертв атипичной пневмонии увеличилось на 108 человек. Всего случаев заражения коронавирусом в стране насчитывается 42 638, пишет NEWS.ru.