05 сентября 2025 в 17:35

Ученые нашли способ удалять пятна с помощью света

В Японии провели исследование по удалению пятен на тканях с помощью светодиодов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ученые из Японии нашли способ удалять пятна с помощью светодиодов в ходе исследования, пишет ACS. По данным источника, скоро хозяйки смогут отказаться от неэкологичных отбеливателей. Эксперты обнаружили, что интенсивное облучение синим светом приводит к обесцвечиванию пятен на ткани от наиболее стойких загрязнителей.

Так, в результате исследования полностью удалось уничтожить с одежды следы пота, томатного и апельсинового соков. Трехчасовое облучение дало лучшие результаты, чем использование традиционных отбеливателей.

В результатах эксперимента говорится, что в отличие от ультрафиолетовой фотодеградации, которая может повреждать ткани, новый способ избирательно действует на окрашенные компоненты. Это делает метод более универсальным. Технология избегает обычных окислителей, таких как перекись водорода. Отсутствие растворителей дает возможность применять облучение и на деликатных тканях.

Ранее китайские ученые создали материал, который может преобразовывать тепло человеческого тела в электрическую энергию. Он получил название «термоэлектрическая резина».

