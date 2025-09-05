Саммит ШОС — 2025
05 сентября 2025 в 16:52

Суд вынес приговор оправдывавшему ВСУ курскому ученому

Ученого Скопина приговорили к трем годам колонии за оправдание действий ВСУ

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Курский ученый Дмитрий Скопин осужден на три года лишения свободы за публичное оправдание терроризма в интернете, передает корреспондент ТАСС из зала суда. Доцент кафедры биомедицинской инженерии Юго-Западного государственного университета признал свою вину и полностью раскаялся в содеянном.

Второй Западный окружной военный суд признал подсудимого виновным по части 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. В ходе судебного заседания было установлено, что обвиняемый публично оправдывал вторжение и действия военнослужащих Вооруженных сил Украины на территории Курской области.

Приговорить Скопина Дмитрия Евгеньевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма в интернете), к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Взять под стражу в зале суда, — сказано в приговоре суда.

Суд также назначил осужденному дополнительные ограничения на двухлетний период после отбытия основного наказания. 52-летнему ученому запрещено администрировать интернет-сайты, а изъятые средства связи подлежат уничтожению и конфискации.

Ранее в Екатеринбурге был задержан местный житель, причастный к деятельности «Русского добровольческого корпуса» (РДК, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма.

Россия
суды
ученые
ВСУ
Курская область
