Три новых случая заражения COVID-19 выявили в Таиланде

https://static.news.ru/photo/6fe2a96e-9cbc-11ea-ae65-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chaiwat Subprasom/Keystone Press Agency​​​​​​​/Global Look Press

В Таиланде 23 мая зафиксировали три новых заражения коронавирусом. Об этом сообщил помощник пресс-секретаря Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Пханпрапха Йонтракун.

Среди новых пациентов — двое граждан Таиланда и один иностранный гражданин. Иностранный пациент — гражданин Италии 42 лет, госпитализированный на Пхукете, — приводит его слова РИА Новости.

По его словам, двое заразившихся тайцев поступили в больницы из государственного карантина, в котором они находились после возвращения в из-за рубежа.

Всего, по данным оперштаба Таиланда, с начала пандемии в стране заразились 3040 человек, число летальных исходов составило 56 человек. По выздоровлению из больниц выписаны 2 916 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что режим чрезвычайного положения, введённый в Таиланде из-за пандемии коронавируса, сохранится до конца июня. При этом правительство страны готовится к дальнейшему ослаблению ограничений. Торговые центры и универмаги вновь открылись в выходные после почти двух месяцев простоя.

Школы Таиланда остаются закрытыми, их планируют открыть в июле. Запрет на прибытие в страну международных рейсов будет действовать до 30 июня.