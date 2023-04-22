Китай начал готовиться к американским санкциям The Epoch Times: ЦБ КНР наращивает золотые резервы в ожидании санкций США

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На протяжении последних нескольких месяцев ЦБ Китая наращивает золотые резервы и при этом сокращает вложения в облигации США, сообщает газета The Epoch Times. Аналитики полагают, что таким образом Пекин готовится к санкциям, которые Вашингтон может ввести в отношении КНР.

С конца 2022 года Китай начал наращивать свои золотые запасы. С ноября по март 2022 года они увеличились на 120 тонн. Более того, с конца февраля по конец марта золотой запас страны увеличился на 18 тонн и достиг 2,078 тонны, — говорится в публикации.

При этом отмечается, что в период с сентября 2019 года по октябрь 2022-го золотые запасы КНР оставались неизменными.

Что касается казначейских облигаций США, то снижение их объема составило около 20% в годовом исчислении. Если в конце января 2022 года объем американских облигаций составлял $1054,8 млрд, то к концу января текущего сократился до $859,4 млрд.

Эксперты пояснили, что власти КНР опасаются исключения страны из глобальной долларовой платежной системы США, как это произошло с Россией.

Ранее в Японии отметили, что ограничения доступа к передовым технологиям, которые США ввели в отношении Китая, подорвали его рентабельность и сделали неэффективным в качестве мировой фабрики. По мнению японских бизнесменов, производство оборудования в КНР для последующего экспорта теперь будет практически невозможно. В то же время они допустили, что Китай может сохранить конкурентоспособность и иметь преимущество в сферах искусственного интеллекта и программного обеспечения.