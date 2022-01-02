«Талибан» предписал отрубать головы манекенам

Министерство по пропаганде добродетели и предотвращению порока Афганистана в западной провинции Герат потребовало уничтожить всех человекоподобных идолов, в том числе и манекенов, которые запрещены в исламе. Им отрубят головы. Об этом сообщает издание Times.

Владельцы магазинов одежды выразили протест, и движение «Талибан» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) пошло навстречу продавцам, однако приказало удалить у манекенов головы.

Головы манекенов нужно прикрывать, а не рубить. Каждый манекен стоит $100, $80 или $70, и их обезглавливание будет огромной финансовой потерей, — заявил журналистам глава торговой ассоциации в Герате Абдул Вадуд Фаиз Зада.

Ранее сегодня стало известно, что талибы посоветовали водителям автобусов останавливаться во время работы для молитвы. Об этом говорится в заявлении всё того же Министерства по пропаганде добродетели и предотвращению порока.

Помимо этого, новые афганские власти призывают женщин не ездить в общественном транспорте без хиджаба.