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Стали известны подробности поджога в клинике в японской Осаке

Подозреваемый в поджоге в Осаке закрыл людям выход из горящего помещения
08:19, 19 декабря 2021
Стали известны подробности поджога в клинике в японской Осаке Офицеры полиции возле места пожара в Осаке, Япония Фото: Zhang Xiaoyu/XinHua/Global Look Press
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Подозреваемый в поджоге клиники в центре города Осака в Японии не давал людям покинуть горящее помещение, сообщает NHK со ссылкой на источники в следствии. По данным телеканала, мужчина устроил пожар, после чего заслонил выход на лестницу. В итоге пострадали 28 человек, позднее 24 из них скончались.

Пожар возник утром 17 декабря в клинике терапевтической и психологической помощи на четвёртом этаже восьмиэтажного здания. Как рассказали очевидцы, в клинику зашёл мужчина с бумажным пакетом. Он поставил его возле обогревателя, затем пнул его. Пакет опрокинулся, из него потекла жидкость и загорелась.

На записях с камер видеонаблюдения следователи обнаружили, что поджигатель сразу после возгорания встал перед выходом, широко раскинув руки в стороны, чтобы люди не смогли выбежать на лестницу. Людям пришлось укрыться от огня во внутренних помещениях, где они отравились угарным газом.

В настоящее время в больнице находятся трое пострадавших. Подозреваемый в поджоге также находится в больнице. Он лежит без сознания, его состояние врачи оценивают как тяжёлое. По некоторым данным, мужчина был пациентом этой же клиники, а в день поджога он также устроил пожар в собственном доме.

Ранее сообщалось, что неизвестные избили, а после пытались сжечь 63-летнего мужчину в ТиНАО в Новой Москве. Его тело было найдено при разборе горевшего дачного дома в НТ «Газовик». По словам сестры погибшего, мужчина постоянно жил в Москве, а на дачу уезжал на выходные. По предварительным данным, владельца дачного дома сначала избили на улице, а после заволокли в коттедж, подожгли строение. Останки хозяина были найдены во время тушения пожара. Сестра погибшего уверена, что мотивом преступления стали деньги.

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