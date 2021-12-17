Стали известны подробности поджога в клинике в японской Осаке

Подозреваемый в поджоге клиники в центре города Осака в Японии не давал людям покинуть горящее помещение, сообщает NHK со ссылкой на источники в следствии. По данным телеканала, мужчина устроил пожар, после чего заслонил выход на лестницу. В итоге пострадали 28 человек, позднее 24 из них скончались.

Пожар возник утром 17 декабря в клинике терапевтической и психологической помощи на четвёртом этаже восьмиэтажного здания. Как рассказали очевидцы, в клинику зашёл мужчина с бумажным пакетом. Он поставил его возле обогревателя, затем пнул его. Пакет опрокинулся, из него потекла жидкость и загорелась.

На записях с камер видеонаблюдения следователи обнаружили, что поджигатель сразу после возгорания встал перед выходом, широко раскинув руки в стороны, чтобы люди не смогли выбежать на лестницу. Людям пришлось укрыться от огня во внутренних помещениях, где они отравились угарным газом.

В настоящее время в больнице находятся трое пострадавших. Подозреваемый в поджоге также находится в больнице. Он лежит без сознания, его состояние врачи оценивают как тяжёлое. По некоторым данным, мужчина был пациентом этой же клиники, а в день поджога он также устроил пожар в собственном доме.