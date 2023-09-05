Соучредитель ChatGPT первым получил золотую визу Индонезии Индонезия выдала первую золотую визу учредителю ChatGPT за развитие ИИ в стране

Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Сэм Альтман

Соучредитель ChatGPT, директор OpenAI Сэм Альтман стал первым обладателем золотой визы в Индонезии, сообщает портал Today Online со ссылкой на заявление генерального директора миграционной службы страны Силми Карима. Так крупнейшая экономика Юго-Восточной Азии стремится привлечь богатых иностранных инвесторов. Бизнесмену выдана 10-летняя виза за его потенциальный вклад в развитие искусственного интеллекта в Индонезии.

Как только обладатели золотой визы прибудут в Индонезию, им больше не нужно будет подавать заявление на получение разрешения на временное пребывание в иммиграционной службе. Мы расстилаем красную дорожку в обмен на ресурсы, которые они предоставляют Индонезии, — заявил Карим.

С золотой визой бизнесмен сможет обойти иммиграционные очереди в аэропортах Индонезии и будет легче въезжать и выезжать из страны. При этом неясно, запросил ли Альтман визу через обращение к властям или ему предоставили ее в одностороннем порядке официальные лица в Джакарте.

Индонезия ввела золотые визы для инвесторов, которые получат пятилетнее пребывание, если они инвестируют в страну 2,5 миллиона долларов США (3,4 миллиона сингапурских долларов), и 10 лет, если они потратят вдвое большую сумму.

Альтман посещал Индонезию в июне, чтобы обсудить перспективы искусственного интеллекта.

31 августа у ChatGPT был зафиксирован масштабный сбой в работе чат-бота. Проблемы с доступом наблюдались в США, Канаде и Великобритании. Предположительно, разработчики сами ограничили нагрузку на нейросеть для решения проблем.