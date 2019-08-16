https://static.news.ru/photo/5786e4f2-bff4-11e9-81ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bill Bachmann/Danita Delimont/Global Look Press

Министерство внутренних дел Камбоджи планирует депортировать 128 граждан Китая. Они были арестованы в провинции Сиануквиль по подозрению в вымогательстве денег через Интернет.

Глава департамента по борьбе с терроризмом и транснациональной преступностью Ю Сохи заявил, что задержанных допрашивают в Главном управлении иммиграции МВД страны. В ведомстве не смогли предоставить подробную информацию о преступлениях китайцев.

Более 10 подозреваемых — женщины. Аресты были согласованы с китайской полицией, передаёт The Phnom Penh Post .

Ранее News.ru писал, что телефонные мошенники в России придумали новый способ обмана владельцев банковских карт. Они не просят сообщить каких-то данных о карте, но интересуются списком устройств, имеющих доступ к личному кабинету.