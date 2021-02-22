СМИ: власти Индии признают свыше 130 граждан жертвами схода ледника

https://static.news.ru/photo/0ad87d14-75b5-11eb-b1aa-96000091f725_660.jpg Фото: Кадр из видео/ShivAroor/twitter.com

Власти штата Уттаракханд в Индии, где 7 февраля 2021 года сошёл ледник, начали процесс признания погибшими свыше 130 граждан. До этого они числились пропавшими без вести во время стихийного бедствия. По предварительным данным, руководство региона обнародовало официальное распоряжение, позволяющее семьям жертв обращаться за свидетельством о смерти.

В соответствии с законами страны, лица, пропавшие без вести в катастрофе, официально объявляются ушедшими из жизни, если любая информация о них отсутствует в течение семи лет. Но в данном случае решили проигнорировать данную норму, чтобы родственники покойных получили компенсацию, пишет газета Times of India. Власти штата накануне объявили о выплате семьям погибших 400 тысяч рупий (около $5,5 тыс.) каждой, а центральное правительство в свою очередь обязалось выплатить по 200 тысяч рупий (около $2,75 тыс.).

Ледник прорвался в районе Чамоли штата Уттаракханд и поднял уровень воды в реке Дхаулиганге. Наводнение повредило плотину и электростанцию «Ришиганга» в районе Тапована, на которой работала большая часть пропавших без вести. Также был смыт мост Джошимат — Малари. Под угрозой находятся жизни людей, живущих на берегах Дхаулиганге. Многие деревни уже эвакуированы, их жителей направили в более безопасные районы. Местные власти призвали людей не распространять ролики о прежних наводнениях, заявив, что поток вышедшей из берегов реки постепенно снижается.

Ранее NEWS.ru сообщал, что на Камчатке вновь началось извержение Ключевского вулкана. Туристам рекомендуют держаться подальше от места действия, рассказали в пресс-службу МЧС РФ по Камчатскому краю. Визуального подтверждения грязевых потоков нет. Тем не менее в МЧС не исключают их возникновения, что может быть опасно для тех, кто находится рядом с вулканом.