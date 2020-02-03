Уже несколько дней внимание всего мира приковано к китайскому городу Ухань, который является эпицентром вспышки коронавируса 2019-nCoV. 11-миллионный промышленный центр, в котором находятся тысячи иностранцев, в том числе россияне, закрыли на карантин. Власти России и других стран проводят эвакуацию своих граждан. В городе перестал работать общественный транспорт, в магазинах заканчиваются продукты, на улицах и в жилых домах постоянно проводят дезинфекцию. В городе в кратчайшие сроки возвели больницу на 1600 мест для заражённых коронавирусом, завершается строительство второго госпиталя. В Ухань мобилизуют военных медиков, которые будут работать в новых медучреждениях, так как гражданского персонала не хватает. NEWS.ru собрал фотогалерею о жизни в изолированном городе.