Председатель КНР Си Цзиньпин подписал мобилизационный приказ по подготовке вооружённых сил.
Подготовленный Си Цзиньпином, генеральным секретарём ЦК Компартии Китая и председателем КМК документ предусматривает усиление военной подготовки в реальных боевых условиях.
В нём также содержится просьба к вооружённым силам поддерживать высокий уровень боеготовности, активизировать чрезвычайную и боевую подготовку, интегрировать новые силы в систему совместных операций, усилить подготовку личного состава и усовершенствовать систему оценки,
Как писал NEWS.ru, ранее Си Цзиньпин заявил, что российско-китайские отношения являются приоритетным направлением для Москвы и Пекина.
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