https://static.news.ru/photo/536097dc-2d55-11ea-a941-fa163e074e61_660.jpg Си Цзиньпин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель КНР Си Цзиньпин подписал мобилизационный приказ по подготовке вооружённых сил.

Подготовленный Си Цзиньпином, генеральным секретарём ЦК Компартии Китая и председателем КМК документ предусматривает усиление военной подготовки в реальных боевых условиях.

В нём также содержится просьба к вооружённым силам поддерживать высокий уровень боеготовности, активизировать чрезвычайную и боевую подготовку, интегрировать новые силы в систему совместных операций, усилить подготовку личного состава и усовершенствовать систему оценки, передаёт Xinhua.

Как писал NEWS.ru, ранее Си Цзиньпин заявил, что российско-китайские отношения являются приоритетным направлением для Москвы и Пекина.