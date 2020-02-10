https://static.news.ru/photo/24e77c14-4c26-11ea-b839-fa163e074e61_660.jpg Си Цзиньпин Фото: Liu Bin/XinHua/Global Look Press

Руководство Китайской Народной Республики должно на всех уровнях оказывать поддержку медикам, заботиться о них и помогать врачам решать различные проблемы, считает лидер КНР Си Цзиньпин.

Мы должны заботиться о многочисленных медицинских сотрудниках, они непрерывно, днём и ночью, ведут жестокую битву (с болезнью — NEWS.ru.), трудятся изо всех сил. Немало медработников, к сожалению, заразились коронавирусом, некоторые даже отдали свои жизни, — цитирует лидера официальный сайт Госсовета Поднебесной.

Кроме того, господин Си потребовал не допустить массовых увольнений из-за распространения коронавируса. По его словам, важно уделить повышенное внимание обеспечению условий труда и жизни граждан. Представителям власти нужно стабилизировать потребление и развить сферу Интернет-торговли. Также они должны содействовать возобновлению работы предприятий и организаций.

По состоянию на утро 10 февраля, количество инфицированных коронавирусом превысило 40 тысяч человек, более 900 человек скончались. При этом свыше 3,2 тысячи заразившихся выздоровели.

Ранее, как писал NEWS.ru, в ВОЗ заявили, что ситуация с 2019-nCoV ещё не достигла пика, поэтому говорить об успешном сдерживании инфекции пока рано.