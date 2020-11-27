Си Цзиньпин призвал китайских военных «готовиться к победам»

Китайский лидер Си Цзиньпин обратился к военнослужащим страны с призывом «не бояться смерти и готовиться к победам». С таким призывом он выступил во время встречи с командованием армии.
Генсек также призвал вооружённые силы акцентировать внимание на подготовке к участию в настоящих боевых действиях,
Как сообщал NEWS.ru, эксперт рассказал об отношениях США и Китая в случае победы на выборах в Соединённых Штатах кандидата от Демократической партии Джо Байдена.
Ранее китайский лидер Си Цзиньпин в ходе визита на военную базу в провинции Гуандун в середине октября призвал армию КНР направить все силы на подготовку к войне и «поддерживать состояние повышенной готовности».