Си Цзиньпин призвал китайских военных «готовиться к победам»

https://static.news.ru/photo/4356742e-30ec-11eb-b8b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Li Xueren/Global Look Press

Китайский лидер Си Цзиньпин обратился к военнослужащим страны с призывом «не бояться смерти и готовиться к победам». С таким призывом он выступил во время встречи с командованием армии.

Генсек также призвал вооружённые силы акцентировать внимание на подготовке к участию в настоящих боевых действиях, передаёт Daily Mail со ссылкой на официальные СМИ Китая. По словам Си Цзиньпина, такая подготовка возможна только в реальных условиях войны.

Как сообщал NEWS.ru, эксперт рассказал об отношениях США и Китая в случае победы на выборах в Соединённых Штатах кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

Ранее китайский лидер Си Цзиньпин в ходе визита на военную базу в провинции Гуандун в середине октября призвал армию КНР направить все силы на подготовку к войне и «поддерживать состояние повышенной готовности».