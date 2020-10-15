Си Цзиньпин призвал армию Китая готовиться к войне

https://static.news.ru/photo/f59fe7a4-0e7e-11eb-8ece-fa163e074e61_660.jpg Фото: Li Gang/Global Look Press

Китайский лидер Си Цзиньпин в ходе визита на военную базу в провинции Гуандун призвал армию КНР направить все силы на подготовку к войне, сообщили китайские СМИ, а вслед за ними и американские медиа.

Во время инспекции корпуса морской пехоты Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в городе Чаочжоу Си Цзиньпин призвал солдат «поддерживать состояние повышенной готовности», сообщает CNN.

Основной целью визита Си Цзиньпина в Гуандун было выступление с речью в ознаменование 40-летия специальной экономической зоны Шэньчжэнь, которая была создана в 1980 году для привлечения иностранного капитала и сыграла жизненно важную роль в том, чтобы помочь экономике Китая стать второй по величине в мире, отмечает американский телеканал со ссылкой на Xinhua.

CNN отмечает, что визит Си Цзиньпина на военную базу происходит на фоне пика обострения отношений между Китаем и США. Между двумя странами растут противоречия как по коронавирусу, так и по Тайваню.

Белый дом в понедельник уведомил Конгресс США о том, что планирует утвердить продажу трёх передовых систем вооружения Тайваню, в том числе усовершенствованной высокомобильной артиллерийской ракетной системы залпового огня HIMARS, — сообщает CNN со ссылкой на чиновника в Белом доме.

Власти Китая уже резко отреагировали на эти сообщения и призвали США немедленно отказаться от военной поддержки Тайваня.

Как сообщал NEWS.ru, ранее стало известно, что США ведут переговоры с Тайванем о продаже беспилотников. По данным СМИ, сделка, включающая в себя продажу четырёх беспилотников SeaGuardian, оценивается в $600 млн.

В сентябре госсекретарь США Майк Помпео назвал бахвальством проводимые КНР военные учения неподалёку от Тайваньского пролива.