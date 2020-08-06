Reuters: США ведут переговоры с Тайванем о продаже беспилотников

https://static.news.ru/photo/0c065456-d815-11ea-9d4b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kalashnikov Media/Global Look Press

В ближайшее время может состояться продажа по меньшей мере четырёх американских разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БЛА) Тайваню.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники. По их информации, сделка, включающая в себя продажу четырех БЛА SeaGuardian, оценивается в $600 млн.

Отмечается, что потенциальное соглашение в целом одобрено Госдепартаментом, однако предстоит также получить одобрение Конгресса США. При этом есть основания полагать, что эта сделка может ухудшить отношения между Вашингтоном и Пекином. Новые дроны имею дальность полёта больше чем те, что состояли на вооружении Тайваня.

Сообщается, что соглашение станет первым после того, как администрация президента США Дональда Трампа официально ослабила ограничения на экспорт военных беспилотных летательных аппаратов в зарубежные страны.

Как писал NEWS.ru,согласно подписанному Трампом документу, беспилотные летательные аппараты (БПЛА), которые развивают скорость не более 800 километров в час, более не попадают в список запрещённых к распространению. Таким образом, производители из США смогут продавать за границу крупные БПЛА MQ-9 Reaper и RQ-4 Global Hawk. Ранее их могли покупать только Великобритания, Франция и Австралия.

Сторонники этого решения считают, что США смогут потеснить своих конкурентов в этой отрасли из Китая и Израиля. А противники говорят о том, что это приведёт к использованию американских технологий бесчеловечными государственными режимами.