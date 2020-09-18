Помпео осудил учения Китая рядом с Тайванем

https://static.news.ru/photo/9d82052e-f9cb-11ea-983d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zhang Lei/Global Look Press

Госсекретарь США Майк Помпео назвал бахвальством проводимые КНР военные учения неподалёку от Тайваньского пролива. Об этом он заявил в ходе визита в Гайану.

Отмечается, что на Тайване в этот момент находилась делегация США, приглашённая на церемонию в память о бывшем главе тайваньской администрации Ли Дэнхуэе, который умер 30 июля в возрасте 97 лет.

Мы отправили делегацию на мемориальную церемонию, а Китай ответил военным бахвальством, — заявил Помпео.

Ранее США официально приняли решение продать Тайваню запчасти для американских истребителей F-16 и F-5, военно-транспортных самолётов C-130, а также для боевых самолётов тайваньского производства IDF (AIDC F-CK-1). В Вашингтоне отметили, что сделка направлена на укрепление боеготовности тайваньских вооружённых сил.

Как писал NEWS.ru, официальный представитель Минобороны КНР старший полковник Жэнь Гоцян заявил, что поставка США партии оружия Тайваню наносит ущерб суверенитету и безопасности Китая.